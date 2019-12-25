Российский телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о долголетии. В эфире программы "О самом главном", выходящей на телеканале "Россия-1", специалист объяснил зрителям, что одним из способов достижения долголетия не следует считать голодание. Само голодание он счел противоестественной вещью для человека.
Ведь мы же дышим, у нас перистальтика, у нас работает печень, нас согревает. Семьдесят пять процентов всей энергии мы тратим лежа, сидя, вот мы стоим – и в это время она тратится. Организм снижает расход этой энергии.
Александр Мясников, доктор
Для того, чтоб сохранить молодость организма и красоту тела не требуется полностью отказывать себе в еде. Мясников подчеркнул, что не следует вмешиваться в такие мощные природные механизмы, которые обычный человек не в состоянии понять. Голодание также связано с дисбалансом гормонов.
Доктор Мясников предупредил об опасности популярного способа похудения.
Фото и видео: YouTube / Россия-1
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571
Заранее большое человеческое спасибо.