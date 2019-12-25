Эксперт призвал людей отказаться от голодания без рекомендации врача.

Российский телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о долголетии. В эфире программы "О самом главном", выходящей на телеканале "Россия-1", специалист объяснил зрителям, что одним из способов достижения долголетия не следует считать голодание. Само голодание он счел противоестественной вещью для человека.

Ведь мы же дышим, у нас перистальтика, у нас работает печень, нас согревает. Семьдесят пять процентов всей энергии мы тратим лежа, сидя, вот мы стоим – и в это время она тратится. Организм снижает расход этой энергии. Александр Мясников, доктор

Для того, чтоб сохранить молодость организма и красоту тела не требуется полностью отказывать себе в еде. Мясников подчеркнул, что не следует вмешиваться в такие мощные природные механизмы, которые обычный человек не в состоянии понять. Голодание также связано с дисбалансом гормонов.

Доктор Мясников предупредил об опасности популярного способа похудения.

Фото и видео: YouTube / Россия-1