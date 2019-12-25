Доктор Мясников предупредил об опасности популярного способа похудения

Врач призвал отказаться от самоназначенного голодания.

Российский телеведущий Александр Мясников предупредил об опасных последствиях голодания. Рекомендации эксперт дал зрителям программы "О самом главном", выходящей на телеканале "Россия-1". Запись эфира опубликована на YouTube-платформе. Медик уточнил, что популярное во всем мире голодание приведет пациента к обострению хронических заболеваний. Этот метод действительно может использоваться в лечении, но самостоятельно назначать его себе нельзя. Эксперт добавил, что этот механизм значительно сложнее, чем хирургическое вмешательство. В связи с этим фактором специалист призвал пациентов не заниматься "экстримом".

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Медик напомнил, что во время выхода организма из состояния голодания может возникать отечность и гормональный дисбаланс.

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Фото и видео: YouTube / Россия-1

