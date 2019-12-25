Доктор Мясников развеял миф о макаронах

Врач раскрыл разницу между коричневыми и белыми макаронами.

Российский телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" развеял популярный миф о макаронах. Выпуск доступен на YouTube-платформе. Специалист пояснил зрителям, что изделия из муки грубого помола (коричневые макароны) значительно отличаются от обычных. Разница связана с количеством углеводов в продукте. В коричневых макаронах больше медленных углеводов. Они дают инсулину возможность равномерно распределить энергию. Также в оболочке зерна содержатся полезные микроэлементы, клетчатка и витамины. Однако для изготовления обычных макарон эту полезную оболочку приходится уничтожить.

Не ешьте ничего белого: белый рис, белые макароны, белый хлеб. Хлеб может быть черного, грубого помола, макароны и рис — коричневые. Это все (продукты, содержащие быстрые углеводы) очень вкусно. Но мы понимаем, все, что вкусное — то вредное Александр Мясников, врач

Доктор подчеркнул, что чрезмерное употребление углеводов из белых продуктов приведет человека к ожирению, а также увеличит риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии.

Мясников обвинил российских звезд-антипрививочников в убийствах.

Фото и видео: YouTube / Россия-1

