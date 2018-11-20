Доктор объяснил, как поведение "элиты" влияет на их поклонников.

Российский телеведущий Александр Мясников обвинил российских звезд-антипрививочников в убийствах. Такое заявление специалист сделал в рамках шоу "Прямой контакт", выходящего на YouTube-канале. Медик уверен, что отечественные звезды шоу-бизнеса, которые открыто поддерживают движение антипрививочников, "убивают" население.

Звезды должны думать о своих поклонниках, советуя им подобные вещи. Им верят, потому что мы их любим. Однако они же создали этот кредит доверия совершенно в другой области, в которой не разбираются. Они этим доверием злоупотребляют и убивают нас. Александр Мясников, врач

Ранее эксперт комментировал письмо врачей к антиваксерам с предложением посетить красную зону ковидного госпиталя. По словам Мясникова, данное обращение говорит о том, что научное сообщество видит в антипрививочниках прежде всего как разумных людей, но которые искренне заблуждаются в своих суждениях. Однако сам доктор сомневается в том, что визиты посторонних в реанимационные отделения "обрадуют" главных врачей. Он полагает, что в больницах "туристы" крайне неуместны.

В Минздраве заявили об эффективности существующих вакцин против штамма "омикрон".

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live

