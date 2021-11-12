Доктор объяснил свою позицию по поводу медиков, которые не советуют пациентам ставить прививку от ковида.

Российский телеведущий Александр Мясников призвал возбуждать уголовные дела против врачей-антипрививочников. Своей позицией врач поделился в эфире YouTube-программы "Полный контакт" с журналистом Владимиром Соловьевым. Гость шоу резко высказался о коллегах, которые не хотят прививаться, а также агитирующих к аналогичному поведению своих пациентов. Спикер счел, что крове уголовной ответственности таких специалистов следует лишать возможности заниматься профессией.

Поймите, если водитель пьяный задавит человека, он пойдет под суд, потом в тюрьму. А если врач отговорит человека от вакцинации, и потом этот человек умрет, — это что, не уголовное преступление? Александр Мясников, врач

Напомним, что вице-мэр Каменск-Уральского Денис Нестеров в ходе прямой линии с населением города заявил о том, что те, кто не хочет вакцинироваться от коронавируса, должны переехать из России. Это необходимо для того, чтобы такие люди не подвергали риску жизни вакцинированных граждан.

Врача, подозреваемого в деле о фиктивной вакцинации, оставили на свободе.

Фото и видео: YouTube / Соловьёв LIVE