Мясников предупредил о "парадоксальной" причине зубной боли

Врач дал рекомендации при посещении стоматолога.

Российский телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" предупредил зрителей о "парадоксальной" причине зубной боли. Запись сюжета доступна на YouTube-платформе. Медик подчеркнул, что в отдельных случаях прием бисфосфонатов (препараты, которые повышают минеральную плотность костной ткани) могут стать причиной некроза верхнечелюстного сустава. Часто эти лекарства назначаются для лечения остеопороза. Часто такая терапия применяется к женщинам в возрасте, которые страдают от заболеваний костей.

Есть парадоксальное побочное явление: они вместо того, чтобы лечить, калечат. У определенного процента женщин на бисфосфонатах распространяется парадоксальный некроз верхней челюсти. Александр Мясников, доктор

Эксперт рекомендует уведомлять стоматологов о приеме бисфосфонатов, так как от них с большой вероятностью придется отказаться, если будет необходимость в хирургическом вмешательстве на челюсти. Некроз можно спровоцировать, если пациенту вырвут зуб.

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Фото и видео: YouTube / Россия 1