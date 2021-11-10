Доктор Мясников развеял миф о пользе чеснока

Эксперт рассказал о заблуждение о пользе продукта.

Доктор Александр Мясников развеял миф о пользе чеснока. Информацией специалист поделился со зрителями в эфире телеканала "Россия-24". Запись программы доступна на YouTube-канале. Эксперт отмел распространенное заблуждение о том, что употребление данного продукта поможет человеку снизить уровень холестерина. Эта версия научно не доказана.

Мы всегда считали, что он помогает, но исследования показывают обратное. Каких-то доказанных, статистически достоверных исследований о том, что чеснок действительно снижает уровень холестерина, у нас нет. Александр Мясников, врач

Медик напомнил о том, что при этом чеснок должен входить в состав правильной диеты. Мясников уточнил, что и сам регулярно добавляет чеснок в свой рацион питания.

Мясников заявил об опасности некоторых родинок.

Фото и видео: YouTube / Россия 1