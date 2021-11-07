Мясников заявил об опасности некоторых родинок

Он призвал некоторых россиян фотографировать свои родинки.

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал в эфире телеканала "Россия 1" некоторых россиян фотографировать свои родинки. Эфир был опубликован на YouTube. Врач отметил, что это необходимо для отслеживания опасных внешних изменений.

По словам Мясникова, фотографировать родинки необходимо тем, у кого на теле их насчитывается больше пяти. Он сказал, что большое количество родинок увеличивает риск развития меланомы и требует ведения так называемого паспорта кожи. Чтобы распознать изменения, врач посоветовал прибегнуть к специальной системе "АКОРД", где "А" — это асимметрия, "К" — неровность краев, "О" — окраска, "Р" — размер, и "Д" — динамика.

Кроме того, нужно учитывать и толщину родинки. Так, если родинка будто возвышается над кожей и ее толщина составляет более миллиметра, то лучше обратиться к врачу. Посоветовал Мясников отказаться также от солярия, потому что для человека высокий уровень ультрафиолетового излучения является опасным.

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Видео: YouTube / Россия 1