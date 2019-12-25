В Минздраве заявили об эффективности существующих вакцин против штамма "омикрон"

Они способны уберечь человека от тяжелого течения заболевания и летального исхода, заверили в ведомстве.

Существующие на данный момент вакцины от COVID-19 смогут уберечь человека от тяжелого течения заболевания и летального исхода даже при штамме "омикрон". Об этом в эфире Youtube-канала "Соловьев Live" заявила директор НМИЦ профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина.

По ее словам, ученые всего мира понимают, что прививка эффективна против новой мутации коронавируса.

Даже от этого нового штамма, сейчас ученые объединившись понимают, что существующие вакцины тоже уберегут от тяжелого течения, от летального исхода. Оксана Драпкина, директор НМИЦ профилактической медицины Минздрава РФ

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения обозначила южноафриканский штамм В.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Буквы присваивают вариантам, которые вызывают у научного сообщества беспокойство. Данный вариант коронавируса имеет большое число мутаций. По предварительным сведениям, риск заражения штаммом повышен. Его впервые выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Ранее доктор Мясников назвал ревакцинацию единственным способом защиты от омикрон-штамма.

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