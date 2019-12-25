Доктор Мясников назвал ревакцинацию единственным способом защиты от омикрон-штамма

Специалист не исключил, что потребуется коррекция имеющихся вакцин для более эффективной борьбы с мутацией.

Единственным способом защиты от штамма "омикрон" является ревакцинация от COVID-19. Об этом в беседе с "Общественной службой новостей" заявил российский врач Александр Мясников.

Специалист не исключил, что для более эффективной борьбы с новом вариантом коронавируса потребуется коррекция имеющихся вакцин.

Защита пока только третья вакцинация. Потому что у пожилых защита после вакцины от дельта-штамма работает на 60-70 процентов больных, а с омикроном, возможно, будет работать на 20-30 процентов. Это мало. Поэтому нужна ревакцинация. Алекандр Мясников, врач

Он отметил, что любая последующая мутация коронавируса будет заразнее предыдущей, что является нормальным явлением для эволюции вируса. По мнению Мясникова, новые варианты инфекции будут переноситься легче, чем штамм "дельта".

26 ноября Всемирная организация здравоохранения обозначила южноафриканский штамм В.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Буквы присваиваются вариантам, которые вызывают у научного сообщества беспокойство. Данный вариант коронавируса имеет большое число мутаций. По предварительным сведениям, риск заражения штаммом повышен. Его впервые выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге.

Ранее в России началась адаптация "Спутника V" и "Спутника Лайт" под штамм "омикрон".

Фото: Instagram/drmyasnikov.ru