В России началась адаптация "Спутника V" и "Спутника Лайт" под омикрон-штамм

Новая версия российского препарата может быть готова к массовому производству уже через 45 дней.

Центр Гамалеи приступил к созданию новой версии "Спутника V" и "Спутника Лайт". Как сказано в заявлении, эти вакцины по-прежнему можно считать эффективными. Однако, Центр Гамалеи действует согласно протоколам.

Новые версии препаратов будут адаптированы к омикрон-штамму. Как отметили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), маловероятно, что такая модификация потребуется. Однако, новая версия "Спутника V" может быть готова к массовому производству уже через 45 дней.

Несколько сотен миллионов бустеров "Спутника" против "омикрона" могут быть выведены на международный рынок уже к 20 февраля 2022 года, а в 2022 году могут быть доступны более трех миллиардов доз. РФПИ

Напомним, что в конце ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса В.1.1.529. В него входят более сорока мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Всемирная организация здравоохранения озабочена этими новостями. Эксперты склоняются к мнению, что заболеть омикроном может даже переболевший или вакцинированный.

Ранее мы сообщили, что Песков назвал эмоциональной реакцию рынков на новый штамм коронавируса.

Фото: Piter.TV