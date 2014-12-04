"Атланта" обыграла противника со счетом 5:1.

Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить "Кротоне" в матче чемпионата Италии по футболу. В рамках 25-го тура турнира команде удалось обыграть соперника в домашней встрече с результатом 5:1. Со стороны клуба-победителя голами на 21, 48, 50, 58 и 85 минутах игры отметились Робин Госенс , Хосе Паломино, Луис Муриэль, Йосип Иличич и Алексей Миранчук. От "Кротоне" можно выделить Сими, который забил в ворота на 23 минуте.

Россиянин Алексей Миранчук появился на поле на 63-й минуте. Он заменил собой украинского спортсмена Руслана Малиновского. Матч против "Кротоне" стал для него 20-ым в составе клуба из Бергамо. За эту команду футболист забил пять голов, а также отличился одной голевой передачей.

Напомним, что сейчас "Аталанта" занимает четвертое место в турнирной таблице. Она набрала 49 очков в 25 проведённых играх. "Кротоне" находится на последнем месте с 12 очками. Клуб проиграл в турнире седьмой раз подряд.

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Фото: Pixabay.com