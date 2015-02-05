Охотовед Медведев предупредил об опасности волков в Ленобласти

Охотовед Максим Медведев рассказал, что делать, если вы встретите волков. В последнее время их стали чаще замечать в Ленобласти. Недавно дикие звери съели собаку на цепи в Тосненском районе.

Медведев считает, что массовый выход волчьих стай связан с отсутствием охотоведческий деятельности, рассказал он "Невским Новостям". Мужчина уверен, что количество хищников нужно регулировать.

По мнению охотоведа, волки могут представлять опасность для жителей. Спастись от них тяжело.

Можно пробовать светошумовые средства, но лучше стоять на месте, если некуда бежать. Если вы просто находитесь на улице, там нет никаких укрытий и бежать никуда, то лучше и не двигаться. рассказал Медведев.

Ранее Piter.TV писал о том, что в Ленобласти медведи нападают на людей и раскапывают могилы.

Фото: Вконтакте / Тихвинская телега