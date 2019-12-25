В Ленобласти медведи нападают на людей и раскапывают могилы

Как рассказал охотовед, бурый медведь творит сейчас хуже волка.

В Ленобласти участились случаи нападения волков на домашних животных. Случай с истерзанной серыми хищниками в Тихвине потряс жителей региона. Как рассказал "Невским Новостям" охотовед Валерий Кузенков, волки не самое страшное, с чем можно столкнуться в лесах Ленобласти.

Бурый медведь творит сейчас хуже волка. Он уже и людей поедает, кладбища раскапывает, трупы ест, он нападает на лосей, на кабанов. <…> В Ленобласти была масса случаев гибели людей от бурых медведей, это все знают, но молчат. Валерий Кузенков, охотовед

Специалист при этом отметил, что медведь единственное дикое животное, которое может оценивать поведение человека. Поэтому в лесу нужно шуметь, так как если медведь услышит приближение постороннего существа, он просто уйдет. В противном случае, при внезапном появлении человека медведь атакует.

Однако, если медведь ранен или если рядом находится его добыча либо медвежонок, косолапый может напасть даже на предупредившего о своем появлении человека.

Фото: pexels