В Тихвине волки загрызли бродячую собаку

В Сети пользователи ужаснулись, когда увидели запись с камер наблюдения.

В коттеджном поселке вблизи Тихвина волки разорвали пса на куски. Об этом сообщили очевидцы в группе "Подслушано Тихвин" в социальной сети в "ВКонтакте".

Хищники загрызли бродячего пса за несколько секунд и оставили погибать на земле. В Сети пользователи ужаснулись, когда увидели запись с камер наблюдения. Теперь местные переживают за своих домашних животных.

Инцидент произошел не впервые. Так, в ночь на 5 декабря во время одного из визитов волки загрызли двух собак. Ротвейлеры были оставлены на ночь на территории участка, они были привязаны к будке. Утром их тела обнаружили хозяева.

Животных заметили в ночь на 5 декабря, они свободно разгуливали по улицам. На эту ситуацию уже отреагировал комитете по охране животного мира Ленобласти. Они намерены решить проблему отстрелом волков.

Ранее на Piter.tv сообщили, что почти полсотни волков подстрелили в Ленобласти с начала сезона охоты.

Фото: ВКонтакте, Подслушано Тихвин