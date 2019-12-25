Почти полсотни волков подстрелили в Ленобласти с начала сезона охоты

Как рассказали в комитете, для волков сильные морозы являются помехой для добычи еды. Дело в том, что 40-60-килограммовые хищники не могут эффективно преследовать добычу на глубоком, рыхлом снегу.

В Ленинградской области С 1 августа в рамах любительской и спортивной охоты застрелили почти полсотни волков. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по животному миру.

Так, с начала сезона было убито 46 волков. Сезон еще не закрыт, охотники продолжают бороздить леса. Как рассказали в комитете, для волков сильные морозы являются помехой для добычи еды. Дело в том, что 40-60-килограммовые хищники не могут эффективно преследовать добычу на глубоком, рыхлом снегу. Без оттепели снег не оседает и не уплотняется. В комитете добавили, что что волки как правило охотятся на лосей и кабана.

Хищников чаще подстреливают возле свалок, населенных пунктов и скотоводческих ферм.

Ранее Piter.tv писал, что в Тихвине волки пугают местных жителей и утаскивают собак. Ротвейлеры были оставлены на ночь на территории участка, они были привязаны к будке. Утром их тела обнаружили хозяева.

Фото: pixabay