В Ленобласти волки съели собаку на цепи

Ночью 22 декабря волки загрызли пса, сидевшего на цепи у своей будки в Тосненском районе.

Новый случай вторжения волков на территорию человека зафиксировали в Ленобласти. Ночью 22 декабря волки загрызли пса, сидевшего на цепи у своей будки в Тосненском районе.

По информации Telegram-канала "Раньше всех. Петербург", инцидент произошел на предприятии, работающем круглосуточно. Однако, доказательства присутствия на территории хищников нашли только утром.

Несколько недель назад волки загрызли собаку в Тихвине. Однако, как рассказал охотовед, бурый медведь творит сейчас творит дела хуже волка. Он уже и людей поедает, кладбища раскапывает, трупы ест.

По наблюдениям специалистов, популяция волков растет в годы лихолетья. Один из пиков волчьей активности пришелся на годы коллективизации в СССР, когда их численность увеличилась до 100 тысяч особей. Второй пик был в годы Великой Отечественной войны, когда волков насчитывалось до 150 тысяч особей, они даже стали нападать на людей. Единственный способ ограничения волчьей популяции – регулярный отстрел.

Фото: Telegram / Раньше всех. Петербург