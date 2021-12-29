С 15 января в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам

Некоторые ограничения на дорогах будут действовать до 14 октября.

С 15 января в Петербурге ограничат (где-то закроют) движение по нескольким улицам. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

С 15 января по 14 октября в связи с работами по реконструкции инженерных сетей ограничат движение транспорта по Выборгской набережной (от улицы Фокина до Малого Сампсониевского проспекта).

Также с 15 января по 30 сентября в связи с продолжением работ по ремонту Биржевого моста закроют движение по площади Академика Лихачёва (от Мытнинской набережной до Биржевого моста).

Кроме того, с 15 января по 25 февраля из-за работ по прокладке водопровода ограничивается движение транспорта по Соболевской дороге в поселке Александровская (от Волхонского шоссе до Пушкинской улицы). Более того, с 22 по 23 февраля закрывается движение транспорта по Институтской улице у Соболевской дороги, а с 24 по 25 февраля движение закроют по Парковой улице у Соболевской дороги.

Ранее мы рассказывали про ограничения на дорогах, которые действуют с 10 января.

Фото: Piter.TV