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С 10 января в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам
Сегодня, 17:21
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С 10 января в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам

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Ограничения на дорогах будут действовать до 31 января.

С 10 января в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). 

С 10 по 31 января в связи с продолжением работ по ремонту дороги в зоне трамвайных путей ограничивается движение транспорта по проспекту Солидарности (от улицы Подвойского до улицы Лопатина). 

Также с 11 по 31 января в связи с отводом пешеходов при прокладке электрокабеля движение будет ограничено по Литейному проспекту (у Шпалерной улицы и по Шпалерной улице, а также от Литейного проспекта до Кричевского переулка). 

Также каток на Конюшенной площади ограничит движение транспорта до 31 января.

Фото: Piter.TV 

Теги: дороги, ограничения движение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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