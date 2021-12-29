Ограничения на дорогах будут действовать до 31 января.

С 10 января в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

С 10 по 31 января в связи с продолжением работ по ремонту дороги в зоне трамвайных путей ограничивается движение транспорта по проспекту Солидарности (от улицы Подвойского до улицы Лопатина).

Также с 11 по 31 января в связи с отводом пешеходов при прокладке электрокабеля движение будет ограничено по Литейному проспекту (у Шпалерной улицы и по Шпалерной улице, а также от Литейного проспекта до Кричевского переулка).

Также каток на Конюшенной площади ограничит движение транспорта до 31 января.

Фото: Piter.TV