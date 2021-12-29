Петербуржцам рассказали об ограничениях на дорогах с 14 января

Некоторые ограничения будут действовать до конца февраля.

С 14 января в Петербурге ограничат движение по нескольким улицам. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

С 14 января по 3 февраля в связи с работами по прокладке электрокабеля ограничат движение транспорта по Большому Сампсониевскому проспекту (от Евпаторийского переулка до д.2/35, лит.А по Сахарному переулку).

В связи с продолжением работ по ремонту трамвайных путей движение закроют по 28 февраля по Кондратьевскому проспекту (от Минеральной улицы до Арсенальной улицы). Также с 1 марта по 1 апреля вновь ограничат движение транспорта по Кондратьевскому проспекту (от Минеральной улицы до улицы Ватутина).

С 15 января по 4 февраля из-за работ по прокладке водопровода движение транспорта ограничат в поселке Петро-Славянка по Софийской улице (от Автозаводской улицы до Николаевского проезда).

И с 15 по 19 января в связи с работами по строительству газопровода закрывается движение транспорта по 3-й линий 1-й половины (от Солунской улицы до улицы Аккуратова).

Также до конца января в Петербурге ограничили движение по несколько улицам.

Фото: Piter.TV