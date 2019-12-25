У офисов "Петроэлектросбыта" фиксируют аномальные очереди

Гражданам нужно оплатить квитанции до 20 июля.

Петербуржцы заметили огромные очереди к офисам "Петроэлектросбыта". Горожане спешат оплатить коммунальные услуги.

Очереди образовались в разных районах города, например, на проспекте Ветеранов, 92 и улице Бассейной или на проспекте Науки, 17.

У нас в "Окее" всегда очереди [в "Петроэлектросбыт"], но ТАКУЮ я увидела первый раз. рассказала Piter.TV житель Калининского района Наталия.

Некоторые пользователи удивились скоплению людей, ведь сейчас можно оплатить квитанцию онлайн. Другие предположили, что пожилые люди не пользуются Интернетом, а также не хотят платить комиссию. Ранее мы рассказывали, как оплатить квитанцию без комиссии.

Завтра сотрудники "Петербургской сбытовой компании" будут проводить рейд в Кудрово и отключать у неплательщиков электричество.

Фото: ВКонтакте / Ульянка, Московский район, Санкт-Петербург