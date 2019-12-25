У офисов "Петроэлектросбыта" фиксируют аномальные очереди

Петербуржцы заметили огромные очереди к офисам "Петроэлектросбыта". Горожане спешат оплатить коммунальные услуги.
Очереди образовались в разных районах города, например, на проспекте Ветеранов, 92 и улице Бассейной или на проспекте Науки, 17.
У нас в "Окее" всегда очереди [в "Петроэлектросбыт"], но ТАКУЮ я увидела первый раз.
рассказала Piter.TV житель Калининского района Наталия.
Некоторые пользователи удивились скоплению людей, ведь сейчас можно оплатить квитанцию онлайн. Другие предположили, что пожилые люди не пользуются Интернетом, а также не хотят платить комиссию. Ранее мы рассказывали, как оплатить квитанцию без комиссии.
Завтра сотрудники "Петербургской сбытовой компании" будут проводить рейд в Кудрово и отключать у неплательщиков электричество.
Фото: ВКонтакте / Ульянка, Московский район, Санкт-Петербург
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