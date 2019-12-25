"Петроэлектросбыт" отключит электричество у должников в Кудрово

Количество задолженностей начало расти с началом дачного сезона.

В среду, 21 июля, Петроэлектросбыт начнет отключать электроэнергию у неплательщиков в Кудрово. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Рейд начнется в 15:00. Отмечается, что с начала дачного сезона и периода отпусков задолженность в городе за электроэнергию возросла на 25%. С апреля-мая этого года абоненты накопили долги от 7 до 45 тыс. рублей. Аналогичная ситуация наблюдается и в других населенных пунктах региона.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "ТЭК" взыскал рекордную сумму долгов за последние 5 лет.

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