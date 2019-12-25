"ТЭК" взыскал рекордную сумму долгов за последние 5 лет

Некоторым гражданам помимо основного долга также пришлось выплатить неустойку и исполнительский сбор.

За первые полгода 2021-го года ГУП "ТЭК СПб" удалось взыскать с должников 748,2 млн рублей. Всего было подано 439 исков на общую сумму более 784 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Из взысканных 85 млн были начислены в качестве неустойки. Она взыскивается за расходы ресурсоснабжающей организации на недополученные оборотные денежные средства, а также судебные издержки. Всего за первые 6 месяцев 2021-го года на расчетные счета ТЭКа поступило более миллиарда, сумма стала рекордной за 5 лет. Более половины должники оплатили еще до вынесения решения суда. 414 млн рублей пришлось получать принудительно через суд.

Гражданам напоминают, что, если оплата не была переведена в срок, то с должника взыскивается также исполнительский сбор.

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