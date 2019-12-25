ТЭК за неделю испытает трубы в восьми районах Петербурга

С понедельника, 19 июля, в восьми районах Петербурга начнутся гидравлические испытания, передает пресс-служба ГУП "ТЭК СПб".
В понедельник на прочность проверят трубы в Василеостровском и Центральном районах. Во вторник и четверг, 20 и 22 июля, проверят трубы Невского и Красногвардейского районов. В Калининском проверка пройдет 20 июля. В среду, 21 июля, проверка пройдет в Выборгском и Московском районах. В четверг и пятницу специалисты проверят качество труб в Красносельском районе.
Отметим, что благодаря таким испытаниям можно вовремя выявить ненадёжные участки трубопроводов и заменить их, тем самым избежав дефектов.
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Фото: Piter.tv
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