На полив цветов в Петербурге потратили 35 тыс. кубометров воды с начала июня

Чтобы не допустить ожог растений, сформирована оперативная группа.

В пятницу, 16 июля, в Смольном сообщили, что с начала лета на полив цветов и саженцев израсходовали 35 тысяч кубометров воды. Количество пришлось увеличить из-за аномальной жары.

В комитете по благоустройству уточнили, чтобы не допустить ожог растений, пришлось сформировать оперативную группу по работе на садовых территориях. Полив производится в соответствии с нормативами. Например, большую часть воду получают вертикальные озеленения – до 80 водных процедур за сезон. Также часть воды тратят для увлажнения асфальта, если он нагревается до +25 градусов – именно такая температура может привести к повреждению покрытия.

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Фото: Piter.tv