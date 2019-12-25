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На полив цветов в Петербурге потратили 35 тыс. кубометров воды с начала июня
Сегодня, 11:55
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

На полив цветов в Петербурге потратили 35 тыс. кубометров воды с начала июня

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Чтобы не допустить ожог растений, сформирована оперативная группа.

В пятницу, 16 июля, в Смольном сообщили, что с начала лета на полив цветов и саженцев израсходовали 35 тысяч кубометров воды. Количество пришлось увеличить из-за аномальной жары. 

В комитете по благоустройству уточнили, чтобы не допустить ожог растений, пришлось сформировать оперативную группу по работе на садовых территориях. Полив производится в соответствии с нормативами. Например, большую часть воду получают вертикальные озеленения – до 80 водных процедур за сезон. Также часть воды тратят для увлажнения асфальта, если он нагревается до +25 градусов – именно такая температура может привести к повреждению покрытия. 

Ранее мы писали, что в Петербурге "лежачие полицейские" появились на дорогах по 11 адресам.

Фото: Piter.tv

Теги: комитет по благоустройству, петербург, полив дороги, полив цветов
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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