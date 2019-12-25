В Петербурге "лежачие полицейские" появились на дорогах по 11 адресам

Все 55 "лежачих полицейских" будут установлены к началу учебного года.

В Петербурге продолжается монтаж искусственных неровностей ("лежачих полицейских"). Работы завершены по 11 адресам, с начала текущего года работы закончили по 27 адресам из 55. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту Смольного.

Новые искусственные неровности появились по следующим адресам:

Все 55 "лежачих полицейских" будут установлены к началу учебного года.

Ранее стало известно, что за 10 дней комитет по транспорту выявил более 2 тысячи нарушений правил парковки.

Фото: Piter.tv