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В Петербурге "лежачие полицейские" появились на дорогах по 11 адресам
Сегодня, 12:32
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге "лежачие полицейские" появились на дорогах по 11 адресам

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Все 55 "лежачих полицейских" будут установлены к началу учебного года.

В Петербурге продолжается монтаж искусственных неровностей ("лежачих полицейских"). Работы завершены по 11 адресам, с начала текущего года работы закончили по 27 адресам из 55. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту Смольного.

Новые искусственные неровности появились по следующим адресам: 

Все 55 "лежачих полицейских" будут установлены к началу учебного года.

Ранее стало известно, что за 10 дней комитет по транспорту выявил более 2 тысячи нарушений правил парковки.

Фото: Piter.tv

Теги: комитет по транспорту, лежачие полицейские
Категории: Лента новостей,

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