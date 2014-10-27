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За 10 дней комитет по транспорту выявил более 2 тысячи нарушений правил парковки
Сегодня, 19:13
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За 10 дней комитет по транспорту выявил более 2 тысячи нарушений правил парковки

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Сотрудники парковочной инспекции составили 79 протоколов об административном правонарушении.

С 29 июня сотрудники комитета по транспорту выявили 2184 нарушения правил парковки в центре Петербурга. Об этом в четверг, 8 июля, сообщили в пресс-службе Смольного. 

На днях стало известно о том, что отныне нарушения правил парковки в петербургских дворах будут фиксироваться автоматически. По городу запустили тестовый автомобиль, оборудованный двумя камерами и монитором. Так, специалисты обнаружили 493 автомобиля, стоящих под запрещающими знаками. Их отправили на штрафстоянки. 

Под лобовые стекла припаркованных автомобилей размещено более восьми тысяч информационных листовок с напоминанием о необходимости соблюдения правил стоянки и остановки в зоне действия дорожных знаков 3.27-3.30.

пресс-служба Смольного

Ранее мы писали, что с 1 июля для петербуржцев доступны новые способы оплаты парковки.

Фото: gov.spb.ru

Теги: комитет по транспорту, нарушения, парковка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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