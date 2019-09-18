Бесплатное посещение Эрмитажа вызвало ажиотаж у жителей и гостей Петербурга

Четверг – день бесплатного посещения музея для некоторых категорий граждан.

В Петербурге днем 30 октября в Государственный Эрмитаж выстроилась очередь до Александровской колонны. Вероятно, причина ажиотажа в том, что четверг – день бесплатного посещения музея для некоторых категорий граждан.

Могут не платить сегодня дети, которым от 14 до 18 лет, студенты, аспиранты, адъюнкты, интерны, врачи-ординаторы учебных заведений России, а также пенсионеры. Кроме того, по новым правилам Эрмитаж теперь бесплатный по всем праздникам. Речь идет о Рождестве (7 января), 23 февраля, 8 марта, Дне космонавтики (12 апреля), Дне музеев (18 мая), Дне учителя (5 октября), Дне народного единства (4 ноября), Дне Святой Екатерины (7 декабря).

Ранее на Piter.TV: отреставрированные часы-яйцо Ротшильда представили в Эрмитаже.

Скриншот: городские веб-камеры