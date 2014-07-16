Эрмитаж будет работать бесплатно в 8 праздничных дней

Летом такие дни вводить на планируется, так как в этот период в музее и так много людей.

Государственный Эрмитаж вводит дни бесплатного посещения для всех по праздникам. Об этом рассказал генеральный директор музея Михаил Пиотровский на пресс-конференции в "Интерфаксе".

Так, бесплатный вход для всех посетителей организуют на восемь праздничных дней: Рождество, 23 февраля, 8 марта, День космонавтики 12 апреля, День музеев 18 мая, День учителя 5 октября (ближайшая дата в списке), День народного единства 4 ноября, День Святой Екатерины (День рождения Эрмитажа) 7 декабря.

На сегодняшний день также по четвергам бесплатно посетить Эрмитаж могут пенсионеры.

Летом такие дни вводить на планируется, так как в этот период в музее и так много людей.

