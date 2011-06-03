Отреставрированные часы-яйцо Ротшильда представили в Эрмитаже

Этот предмет искусства считается одним из самых замысловатых и дорогостоящих изделий мастера Фаберже.

Эрмитаж и компания Samsung Electronics организовали презентацию отреставрированной ювелирного шедевра "яйцо Ротшильда", созданной мастерской Карла Фаберже в 1902 году. Открытие состоялось в понедельник, 27 октября, в Центре "Старая деревня" и стало частью выставки "Связь времён – связь технологий", совмещающей исторические ценности и современные технологии.

Этот предмет искусства считается одним из самых замысловатых и дорогостоящих изделий мастера Фаберже. Украшенное золотом, розовой эмалью и жемчужными элементами яйцо содержит внутри сложный часовой механизм, разработанный мастером Николаем Роде. Циферблат часов украшен белыми эмалированными цифрами и выполнен в утончённом стиле гильоширования. В ходе реставрации механизму вернули утраченную функциональность, восстановив движение деталей и элегантную фактуру поверхностей.

Представитель Samsung в странах СНГ, заместитель президента Сергей Певнев, подчеркнул особую роль сотрудничества музея и корпорации, отметив, что оно сформировало крепкий союз, связанный уважением к искусству и истории.

Кроме яйца Ротшильда, в 2025 году завершилась реставрация другого эксклюзивного предмета — каминных часов XVIII века с изображением музы астрономии Урании и встроенным музыкальным устройством. Оба случая восстановления демонстрируют концепцию экспозиции, объединившей культурное наследие прошлого и возможности технологического прогресса сегодняшнего дня.

