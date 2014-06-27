В Малом Эрмитаже откроют выставку к 110-летию буддийского храма Петербурга

Эрмитаж покажет редкие артефакты тибетского буддизма в честь юбилея Дацана.

В Манеже Малого Эрмитажа 26 октября откроется выставка "Драгоценность в лотосе: искусство тибетского буддизма", приуроченная к 110-летию Санкт-Петербургского буддийского храма "Дацан Гунзэчойнэй". Об этом сообщили в телеграм-канале Государственного Эрмитажа.

Экспозиция представит собрание произведений искусства тибетского буддизма из фондов музея, включая ритуальные предметы, скульптуры, танки и элементы храмового убранства.

Название выставки связано с мантрой "Ом мани падме хум", посвященной бодхисаттве Авалокитешваре — символу милосердия и сострадания. Проект позволяет посетителям познакомиться с философией и эстетикой тибетской духовной традиции, а также с культурными связями Петербурга и буддийского мира.

Фото: Государственный Эрмитаж