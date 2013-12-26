В Петербурге открыли выставку о героях-снайперах времен Великой Отечественной

Редкие экспонаты с фронтов представлены в музее артиллерии Петербурга.

В Санкт-Петербурге в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи открылась выставка, посвященная снайперам Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС.

Экспозиция включает личное оружие, экипировку и документы участников боевых действий. Среди представленных предметов — спортивная винтовка Нины Петровой, одной из лучших снайперов Ленинградского фронта, и винтовка лейтенанта Николая Лепского, также участвовавшего в обороне города.

Посетители смогут увидеть прицелы, бинокли, перископы, а также редкие архивные материалы — листы с подписями фронтовых снайперов и выпуски рукописного журнала "Снайпер" 187 стрелкового полка. Выставка рассказывает о судьбах бойцов, внесших значительный вклад в победу, и демонстрирует развитие снайперского искусства в годы войны.ъ

Фото: freepik (fxquadro)