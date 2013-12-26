В Петербурге стартует юбилейная Неделя консерваторий с музыкантами из 10 стран

На фестивале в Петербурге выступят 600 артистов.

С 25 октября по 3 ноября в Санкт-Петербурге пройдет 25-й фестиваль "Международная неделя консерваторий", сообщил ТАСС. Это единственный в мире проект, объединяющий музыкальные вузы из разных стран.

В программе фестиваля участвуют более 600 музыкантов из России, Европы и Азии, включая представителей Азербайджана, Армении, Беларуси, Венгрии, Ирана, Китая и Сербии. Открытие состоится в Большом зале Филармонии. Перед концертом виолончелист Сергей Ролдугин получит звание почетного профессора.

За время фестиваля пройдет 10 концертных программ — от хоровых и оркестровых до джазовых. Также запланировано свыше 30 образовательных мероприятий. Отдельные концерты посвящены юбилеям Чайковского, Глазунова, Лядова и Свиридова.

Выступления пройдут на ключевых площадках Петербурга — в Мариинском и Эрмитажном театрах, а также в Зимнем дворце, где состоится церемония награждения многолетних партнеров фестиваля. Проект традиционно укрепляет международные культурные связи и поддерживает молодых исполнителей.

Ранее цикл концертов Salon de Musique состоялся в Шереметевском дворце.

Фото: freepik (pvproductions)