Концерт "Страшная сказка 4"

Концерт пройдет 24 мая во Дворце Белосельских-Белозерских. Начало – в 16:00. Для гостей старше 6 лет.

Петербуржцев приглашают на новую "Страшную сказку" от СПб ГАСО. В четвертой программе маэстро Александра Титова собраны музыкальные страхи и тайны трех веков.

Вместе с Шубертом вы отправитесь на мельницу, где хозяйничает дьявол, а с Оффенбахом – в замок Герцога Синяя Борода. Гости спляшут "Дьявольскую польку" и "Бандитский галоп" под музыку Штрауса, а также попадут в Царство чертей С. Нестеровой, в сад смерти С. Василенко и на похороны куклы вуду с А. Таноновым.

