Концерт "Страшная сказка 4"

Петербуржцев приглашают на новую "Страшную сказку" от СПб ГАСО. В четвертой программе маэстро Александра Титова собраны музыкальные страхи и тайны трех веков.
Вместе с Шубертом вы отправитесь на мельницу, где хозяйничает дьявол, а с Оффенбахом – в замок Герцога Синяя Борода. Гости спляшут "Дьявольскую польку" и "Бандитский галоп" под музыку Штрауса, а также попадут в Царство чертей С. Нестеровой, в сад смерти С. Василенко и на похороны куклы вуду с А. Таноновым.
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все