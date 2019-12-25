На проспекте Космонавтов образовался "поезд" из троллейбусов

Троллейбусы №24 и №45 следуют до остановки "Станция Сортировочная" и конечной "Купчино" соответственно.

Сегодня днем, 24 июня, на проспекте Космонавтов образовалась очередь из троллейбусов. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

По данным пресс-службы ГУП "Горэлектротранс", причиной пробки стало ДТП. Авария произошла на маршруте, по которому курсируют троллейбусы. В связи с этим троллейбусы №24 и №45 следуют до остановки "Станция Сортировочная" и конечной "Купчино" соответственно.

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Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер