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На проспекте Космонавтов образовался "поезд" из троллейбусов
Сегодня, 16:17
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На проспекте Космонавтов образовался "поезд" из троллейбусов

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Троллейбусы №24 и №45 следуют до остановки "Станция Сортировочная" и конечной "Купчино" соответственно.

Сегодня днем, 24 июня, на проспекте Космонавтов образовалась очередь из троллейбусов. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер". 

По данным пресс-службы ГУП "Горэлектротранс", причиной пробки стало ДТП. Авария произошла на маршруте, по которому курсируют троллейбусы. В связи с этим троллейбусы №24 и №45 следуют до остановки "Станция Сортировочная" и конечной "Купчино" соответственно.

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Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: затор, пробка, проспект космонавтов, транспорт, троллейбусы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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