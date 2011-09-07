После открытия воздушного пространства аэропорт Пулково обслужил более 70 рейсов
Сегодня, 13:05
С момента открытия воздушного пространства над Петербургом и Ленинградской областью 31 марта аэропорт Пулково обслужил порядка 10 тыс. пассажиров и свыше 70 рейсов. 

Аэропорт Пулково работает в штатном режиме. Обслуживание рейсов российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прибытие осуществляются без ограничений. 

Пресс-служба Пулково 

Напомним, ночью и утром над регионом сбили почти 40 беспилотников. В поселке Молодцово в результате падения обломков разбилось остекление в трех жилых домах, школе и здании Центра социальной защиты. Помощь медиков понадобилось троим жителям, двое из них – дети. Госпитализация им не нужна, все отпущены домой. 

Ранее на Piter.TV: самолет из Белграда благополучно приземлился в Пулково после трехдневных испытаний. 

