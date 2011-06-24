Самолёт из Белграда благополучно приземлился в Пулково после трёхдневных испытаний

Рейс из Белграда, который дважды безуспешно пытался сесть в петербургском аэропорту Пулково, наконец прибыл в Северную столицу. Борт вылетел из Белграда в 01:06 и успешно приземлился в Пулково в 03:58 29 марта, следует из данных онлайн‑табло.

История "путешествия" пассажиров растянулась на три дня: два рейса Air Serbia по маршруту Белград — Петербург, запланированные на 26–27 марта, не смогли приземлиться в Пулково из‑за введённых ограничений в работе аэропорта. В результате оба лайнера были вынуждены совершить посадку в Хельсинки.

По информации представителей береговой охраны Финского залива (опубликована в соцсети X), после дозаправки один самолёт смог продолжить путь, а второй задержался в аэропорту Хельсинки по техническим причинам: он сломался прямо во время разгона перед взлётом. Пассажиры столкнулись с новыми трудностями: после многочасового ожидания и неудачных попыток добраться до пункта назначения их 28 марта увезли обратно в Белград. Лишь к утру 29 марта удалось организовать успешный рейс — и пассажиры наконец прибыли в Петербург.

Ситуация с рейсами в Пулково остаётся непростой. За минувшие сутки из‑за атаки БПЛА на Ленинградскую область в аэропорту задержали более 25 рейсов, 18 из них отменили вовсе. При этом за ночь в регионе уничтожили 36 беспилотников — по данным экстренных служб, пострадавших нет.

