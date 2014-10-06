Над Ленобластью сбили почти 40 БПЛА, пострадали дети

Госпитализация им не нужна, все отпущены домой.

К 06:00 31 марта над Ленинградской областью уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

В порту Усть-Луга есть повреждения, а в поселке Молодцово в результате падения обломков разбилось остекление в трех жилых домах, школе и здании Центра социальной защиты. Помощь медиков понадобилось троим жителям, двое из них – дети. Госпитализация им не нужна, все отпущены домой. Кроме того, устранены возгорания в районе гаражей и котельной. В 07:09 воздушную опасность отменили.

В петербургском аэропорту Пулково задержали свыше 40 рейсов, отменили 25 самолетов. В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме.

Ранее на Piter.TV: после атаки БПЛА в Кронштадте восстановили остекление пострадавших домов.

