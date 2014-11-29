На Обуховском заводе изготовили первую партию оборудования для строительства метро

Был передан первый блокоукладчик.

В Петербурге Обуховский завод передал "Метрострою Северной Столицы" первый блокоукладчик для строительства метрополитена. Об этом 21 октября заявил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

В ближайшее время состоится передача еще четырех тюбингоукладчиков. Это оборудование предназначено для сооружения тоннелей с максимальным диаметром до 11,6 метров, облицованных железобетонными блоками различных типов.

Это сборная рабочая платформа, на которой установлен гидравлический привод вращения рычага с захватом для установки тюбинга, пульт управления, а также электрооборудование. Предприятие поставит два тоннелепроходческих комплекса, два тоннельных наклонных укладчика с породопогрузочными машинами, а также 19 тоннельных блокоукладчиков различного диаметра. Кирилл Соловейчик, председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что на Обуховском заводе завершается сборка проходческих щитов для "Метростроя".

Фото: Telegram / Кирилл Соловейчик