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На Обуховском заводе изготовили первую партию оборудования для строительства метро
Сегодня, 16:47
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На Обуховском заводе изготовили первую партию оборудования для строительства метро

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Был передан первый блокоукладчик.

В Петербурге Обуховский завод передал "Метрострою Северной Столицы" первый блокоукладчик для строительства метрополитена. Об этом 21 октября заявил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик. 

В ближайшее время состоится передача еще четырех тюбингоукладчиков. Это оборудование предназначено для сооружения тоннелей с максимальным диаметром до 11,6 метров, облицованных железобетонными блоками различных типов. 

Это сборная рабочая платформа, на которой установлен гидравлический привод вращения рычага с захватом для установки тюбинга, пульт управления, а также электрооборудование. Предприятие поставит два тоннелепроходческих комплекса, два тоннельных наклонных укладчика с породопогрузочными машинами, а также 19 тоннельных блокоукладчиков различного диаметра. 

Кирилл Соловейчик, председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что на Обуховском заводе завершается сборка проходческих щитов для "Метростроя". 

Фото: Telegram / Кирилл Соловейчик 

Теги: обуховский завод, строительство метро
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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