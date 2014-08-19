На Обуховском заводе завершается сборка проходческих щитов для "Метростроя"

По словам градоначальника, завод "всегда был и остается заводом-новатором".

На Обуховском заводе в Петербурге завершается изготовление проходческих щитов для АО "Метрострой Северной столицы" и центрифуги – для ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Об этом рассказали 5 августа в пресс-службе Смольного.

По словам градоначальника, завод "всегда был и остается заводом-новатором". На нем создали первый отечественный трактор, оборудование для первых станций московского метро, узлы и детали для атомных станций, наземное оборудование для космической системы "Энергия-Буран". Недавно в рамках всероссийской программы по импортозамещению предприятие изготовило гидроцилиндры для Биржевого моста.

Наш "Метрострой", а если честно, то и весь город, сегодня ждет, когда вы построите эти два проходческих щита. Вы вновь взялись за работу, которую многие десятилетия никто не делал в России, и я уверен, что результат превзойдет все ожидания. Губернатор Петербурга

Кроме того, глава Северной столицы посмотрел, как идет изготовление декантерной центрифуги, которая необходима для разделения сточных вод с высоким содержанием твердых частиц на твердую и жидкую фазы. Завод производит оборудование по заказу "Водоканала".

Ранее на Piter.TV: в Смольном назвали очередность открытия новых станций петербургского метро.

Фото: пресс-служба Смольного