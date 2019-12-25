В Ленобласти обновляют трассу между Гостилицами и Лопухинкой

Планируются замена асфальта, обновление автобусных остановок.

В Ломоносовском районе идут работы по улучшению дорожной сети. На участке длиной в 10 километров, на трассе Петергоф — Кейкино, уже поработала фреза, а первый слой асфальта почти полностью уложен.

По информации дорожного комитета Ленобласти, планируются замена асфальта, обновление автобусных остановок, нанесение разметки и установка дорожных знаков.

Кроме того, на Ропшинском шоссе между Велигонтами и Новой Ропшей обновлено 5 километров асфальта, а между Аннино и Разбегаево строится новый мост через Стрелку.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге уложили асфальт на улице Салова.

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти