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В Ленобласти обновляют трассу между Гостилицами и Лопухинкой
Сегодня, 10:28
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В Ленобласти обновляют трассу между Гостилицами и Лопухинкой

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Планируются замена асфальта, обновление автобусных остановок.

В Ломоносовском районе идут работы по улучшению дорожной сети. На участке длиной в 10 километров, на трассе Петергоф — Кейкино, уже поработала фреза, а первый слой асфальта почти полностью уложен. 

По информации дорожного комитета Ленобласти, планируются замена асфальта, обновление автобусных остановок, нанесение разметки и установка дорожных знаков. 

Кроме того, на Ропшинском шоссе между Велигонтами и Новой Ропшей обновлено 5 километров асфальта, а между Аннино и Разбегаево строится новый мост через Стрелку.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге уложили асфальт на улице Салова. 

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

Теги: гостилицы, лопухинка, новый асфальт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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