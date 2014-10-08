В Петербурге раскрыта схема по незаконному обналу 287 миллионов рублей

й. Во время обысков силовики изъяли учредительные документы, печати, банковские карты и наличные деньги.

Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность группы, которую подозревают в организации незаконного обналичивания денег. В состав группы входили трое россиян — Михаил Ситковский, Руслан Марченко и Екатерина Вильданова. По версии следствия, они получили доход в особо крупном размере, действуя без лицензии на банковские операции. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Счета, задействованные в схеме, за время работы прокрутили около 287 миллионов рублей. Во время обысков силовики изъяли учредительные документы, печати, банковские карты и наличные деньги — всё это, по мнению следствия, подтверждает участие фигурантов в незаконной деятельности.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности (п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ). Сейчас правоохранители продолжают следственные действия и оперативную работу.

Аферу с "Пушкинскими картами" на сумму более 30 миллионов бюджетных денежных средств выявили российские правоохранительные органы из Рязанской и Новосибирской областей при содействии региональных управлений ФСБ России.

Фото и видео: пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области