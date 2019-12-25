Необычные серебристые облака заметили в Петербурге

Редкое явление природы можно наблюдать после заката.

Вечером 5 июля жители Петербурга и Ленобласти могли насладиться красивыми видами. Небо над регионами накрыли серебристые облака. Фото редкого природного явления опубликовали наблюдатели в Telegram-канале "Астро Фото Болото".

Как правило, облака приобретают серебристый оттенок из-за высокой заряженности. Их возможно заметить в мезосфере сращу после заката, либо перед рассветом.

Как утверждают специалисты, подобные облака характерны не только для Земли. Существует еще несколько планет, с которых они просматриваются.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург 6 июля находится на периферии циклона

Фото: Telegram / Армстронгом Фото Болото