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Петербург 6 июля находится на периферии циклона
Сегодня, 8:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург 6 июля находится на периферии циклона

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При переменной облачности в городе обойдётся без существенных осадков.

В середине недели синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием небольшого, но активного циклона, приближающегося с юга. При переменной облачности в городе обойдётся без существенных осадков, а на территории Ленобласти местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха 6 июля в Петербурге +23…+25, по Ленобласти +21…+26 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

В четверг пройдут дожди и продолжится понижение температуры.

Фото: Piter.tv

Теги: июль, михаил леус, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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