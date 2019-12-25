Петербург 6 июля находится на периферии циклона

При переменной облачности в городе обойдётся без существенных осадков.

В середине недели синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием небольшого, но активного циклона, приближающегося с юга. При переменной облачности в городе обойдётся без существенных осадков, а на территории Ленобласти местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха 6 июля в Петербурге +23…+25, по Ленобласти +21…+26 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

В четверг пройдут дожди и продолжится понижение температуры.

Фото: Piter.tv