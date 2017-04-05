В СПбГУП состоялись обыски

Сам ректор Запесоцкий отрицает выдвинутые против него обвинения.

В Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов (СПбГУП) проходят обыски, сообщает Telegram-канал "Ротонда".

Поводом для действий правоохранительных органов послужило возбужденное уголовное дело о мошеннических действиях. По предварительной информации, администрация учебного заведения сообщила о краже значительных сумм — 26 миллионов рублей, похищенных в период руководства Александром Запесоцким с 2021 по 2025 годы.

Здания университета осенью перешли в государственную собственность. Генеральная прокуратура заявляла, что Запесоцкий незаконно передал недвижимость образовательного учреждения своей семье через иностранные фирмы и использовал финансы университета для личных целей, включая покупку жилья премиум-класса и зарубежные путешествия.

Сам Запесоцкий отрицает выдвинутые против него обвинения. Позже суд вынес постановление об отстранении его от должности, временно исполняющим обязанности ректора стал Евгений Лубашев. После смены руководства некоторые работники университета пожаловались на проблемы с выплатой заработной платы.

Ранее мы сообщили о том, что профком СПбГУП требует проверки судьи после решения об отстранении Запесоцкого.

Скриншот: Яндекс.панорамы