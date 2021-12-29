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Швёнтек обыграла Канепи и вышла в полуфинал Australian Open

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Польская спортсменка обыграла на корте спортсменку из Эстонии.

Теннисистка Ига Швёнтек вышла в полуфинал Australian Open. Первый в сезоне чемпионат серии Большого шлема проводится в Мельбурне. Спортсменка из Польши смогла одолеть на корте соперницу из Эстонии Кайю Канепи. Игра завершилась с результатом  4:6, 7:6 (7:2), 6:3. Матч в рамках 1 / 4 финала соревнования длился 3 часа 1 минуту.

Напомним, что 20-летняя полька имеет седьмой номер посева. На протяжении матча спортсменка реализовала 12 двойных ошибок. Такой показатель стал худшим в ее профессиональной карьере, проведенной в играх под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

В следующем круге теннисистка встретится с американкой Даниэль Коллинз.

Кудерметова вышла в полуфинал Australian Open в парном разряде.

Фото и видео: YouTube / Australian Open TV

Теги: australian open, ига швёнтек, открытый чемпионат австралии, турнир большого шлема
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Спорт, Теннис,

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