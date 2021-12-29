В паре с бельгийской Мертенс россиянка поборется за выход в финал.

Теннисистка Кудерметова вышла в полуфинал Australian Open в парном разряде. Спортсменка выступает в рамках Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне вместе с бельгийской представительницей Элизе Мертенс. Вместе девушки смогли обыграть на корте бельгийку Киртсен Флипкенс и испанку Сару Соррибес-Тормо. Матч завершился с результатом 6:3, 6:4.

Напомним, что в полуфинальном сражении теннисистки сыграют с победительницами игры, проведенной между чешками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой с американкой Каролин Долхайд и австралийской Сторм Сандерс.

В настоящее время Веронике Кудерметовой 24 года. Россиянка находится на 32 позиции в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, а также 13-е - в парном. В 2022 году теннисистка также выступала на Открытом чемпионате Австралии в одиночном разряде, однако не смогла пройти дальше третьего круга.

Потапова и Петерсон выбыли с Australian Open в парном разряде.

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