Потапова и Петерсон выбыли с Australian Open в парном разряде

Шведка и россиянка проиграли казахской и бразильской теннисисткам.

Теннисистки Ребекка Потапова и Анастасия Петерсон выбыли с чемпионата Australian Open. Шведская и российская спортсменки принимали участие в Открытом чемпионате Австралии в парном разряде. Первый в сезоне турнир серии Большого шлема проводится в Мельбурне. Девушки не смогли пробиться в полуфинал соревнования по результатам встречи с парой Казахстан-Бразилия. Они проиграли на корте со счетом 6:4, 5:7, 3:6 Анне Данилиной и Беатрис Хаддад-Майе. Игра длилась 2 часа и 3 минуты.

На данный момент известно, что в следующем круге Australian Open Данилина и Хаддад-Майя выступят против японской пары Суко Аояма/Эна Шибахара.

Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open.

Фото и видео: Instagram / anapotapovaa