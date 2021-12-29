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Потапова и Петерсон выбыли с Australian Open в парном разряде
Сегодня, 10:21
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Потапова и Петерсон выбыли с Australian Open в парном разряде

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Шведка и россиянка проиграли казахской и бразильской теннисисткам.

Теннисистки Ребекка Потапова и Анастасия Петерсон выбыли с чемпионата Australian Open. Шведская и российская спортсменки принимали участие в Открытом чемпионате Австралии в парном разряде. Первый в сезоне турнир серии Большого шлема проводится в Мельбурне. Девушки не смогли пробиться в полуфинал соревнования по результатам встречи с парой Казахстан-Бразилия. Они проиграли на корте со счетом 6:4, 5:7, 3:6 Анне Данилиной и Беатрис Хаддад-Майе. Игра длилась 2 часа и 3 минуты.

На данный момент известно, что в следующем круге Australian Open Данилина и Хаддад-Майя выступят против японской пары Суко Аояма/Эна Шибахара.

Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open.

Фото и видео: Instagram / anapotapovaa

Теги: australian open, анастасия потапова, открытый чемпионат австралии, парный разряд, ребекка петерсон, турнир большого шлема
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, Спорт, Теннис,

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