Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

В четвертом круге россиянин одолел американца Кресси.

Российский спортсмен Даниил Медведев вышел в четвертьфинал соревнования Australian Open. Первый в сезоне чемпионат в рамках турнира Большого шлема проводится в Мельбурне. Теннисист смог одолеть в четвертом круге своего соперника из США. Встреча с Максимом Кресси завершилась с результатом 6:2, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7) и 7:5.

Я просто говорил в воздух, чтобы немного надавить на Кресси. Вдруг он начнет думать: "Чего это Медведев несет?" — и начнет ошибаться. Даниил Медведев, теннисист в интервью "Евроспорту"

Напомним, что следующим оппонентом на корте для Медведева станет канадец Феликс Оже-Альяссим.

Рублев вылетел в третьем круге Australian Open.

Фото и видео: YouTube / Eurosport Tennis