Россиянин не смог дойти до 1/8 финала.

Российский теннисист Андрей Рублев вылетел в третьем круге Australian Open. В рамках соревнование в Мельбурне он не смог одолеть на корте соперника из Хорватии Марина Чилича. Встреча в рамках Открытого чемпионата Австралии завершилась с результатом 5:7, 6:7 (3:7), 6:3, 3:6. Матч между оппонентами длился 2 часа 36 минут. Таким образом спортсмен из РФ не смог дойти до этапа в 1/8 финала первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

Уже известно, что в следующем раунде на Australian Open-2022 хорват Чилич сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима. Призовой фонд состязания составляет 54 млн долларов. Он завершится 30 января.

Медведев вышел в четвертый раунд Australian Open.

Фото и видео: Twitter / #AusOpen